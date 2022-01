“L'ospedale di Umbertide non ha nulla da temere”. L'assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, rassicura i cittadini

“Non ha nulla da temere neanche l'ospedale di Umbertide. Cercheremo di potenziarlo attraverso la sinergia e il collegamento con Prosperius”. Queste le parole dell'assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, nel corso della seduta "on line" del Consiglio Comunale di Città di Castello chiamato a discutere sul tema dei servizi sanitari nel territorio alla quale è stato invitato e vi ha partecipato anche il sindaco di Umbertide, Luca Carizia.

L'assessore Coletto sarà presente inoltre al Consiglio Comunale di Umbertide dedicato alla sanità previsto per giovedì 3 febbraio.

Infatti il presidente del Consiglio Comunale Marco Floridi ha convocato l'assise cittadina in seduta straordinaria per il 3 febbraio alle ore 17 in videoconferenza per la trattazione dell'argomento monotematico “Discussione sul nuovo Piano sanitario regionale”.