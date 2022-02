L'ordine dei Commercialisti di Perugia va al voto, presentata la lista 2 "Un Ordine per tutti": "Giovani, rinnovamento e innovazione"

Anche in Umbria si andrà al voto il 21 e 22 febbraio prossimo, seppur da remoto, per il rinnovo delle cariche dell'Ordine dei dottori commercialisti. Dopo vari rinvii a suon di ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, finalmente si vota, sperando così di porre fine ad un imbarazzante capitolo della storia elettorale dei Dottori Commercialisti. Per l’ODCEC di Perugia, sono in legittima competizione due liste: la lista n. 1, Cambiare si può, che vede candidato Presidente il Dott. Enrico Guarducci e la lista n. 2, Un ordine per tutti, che vede candidato Presidente il Dott. Roberto Coscia. Riceviamo e publichiamo la presentazione della Lista Numero 2.

La lista n. 2 ha un Presidente under 40 capace di intercettare tutti i bisogni e le necessità dei giovani, capacità di trasferire la passione e l’emozione che

deve essere alla base di ogni carica istituzionale e che sono sentimenti propri dei giovani. Quando giovani parlano, mettendo impegno e disponibilità, parla il futuro! Oggi il mondo è così veloce, che solo i giovani possono anticipare i cambiamenti ed invertire la rotta, il futuro è una casa dove abiteranno i giovani ed è giusto che in questo momento ci sia il protagonismo dei giovani perché il futuro è una loro responsabilità! Gli anziani, i meno giovani, potranno solo dare il loro sostegno e la loro esperienza, non potranno mai sostituirsi ai giovani!

I nostri giovani che hanno il coraggio di esercitare ancora una professione, quella di dottore commercialista che, grazie ad una classe dirigente che non ne ha salvaguardato gli interessi e l’immagine, è vista come un costo da ridurre quasi inutile e non come un protagonista della vita economica di questo Paese. I nostri giovani hanno la responsabilità di cambiare il futuro e restituire credibilità ad autorevolezza alla nostra professione e solo loro possono intraprendere questo cammino e riuscire in questa impresa, perché è il loro futuro!

I giovani hanno il coraggio di unirsi e stare insieme per valori comuni e non per interessi. Gli interessi finiscono, i valori no, si rafforzano! I giovani sono quelli che tra 20 anni faranno ancora i dottori commercialisti, sono i primi azionisti del futuro, sono quelli che ci sono e ci saranno! Chi davvero vuole, può, ma per volere e per potere, bisogna prima esserci! Nell’esprimere il voto, che è personale e soprattutto libero e soprattutto segreto, ricordati che tutti i componenti della lista n. 2 sono commercialisti come te!

