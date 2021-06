L'INVIATO CIVICO Imbrattati i travertini di un edificio di corso Vannucci

Imbrattati i travertini di un edificio di corso Vannucci fra i civici 6 e 8. Hanno scritto un nome e un numero di cellulare sopra una pietra, in adiacenza ai negozi di camiceria e di Profumi di Spello, appena aperto. Si tratta di uno scherzo di cattivo gusto. Non è infatti pensabile che a scrivere quel numero sia stato il titolare. Si tratta, molto probabilmente, di uno gesto esecrabile, compiuto da un irresponsabile. C’è stato chi ha collegato quel numero di cellulare a instagram, trovandoci i volti di due ragazzine. Niente di più probabile che un’amica abbia fatto un tiro mancino.

A questo punto, la scritta è stata provvidenzialmente celata mediante l’apposizione di una pianta di fiori. Su iniziativa della commessa di uno dei due esercizi. Ma si tratta di un rimedio estemporaneo. Si dovrà procedere alla rimozione della scritta, vergata con una sostanza catramosa. Occorrerà una sabbiatrice o una lancia a pressione variabile per riportare al bianco quella pietra. Sempre che il colore non sia stato assorbito in profondità.