L'INVIATO CITTADINO Aperto un nuovo spazio espositivo in città. Si chiama MA PROJECT e sta in via Pellas

Aperto un nuovo spazio espositivo in città. Si chiama MA PROJECT e sta in via Pellas, 37, sotto il cinema Lilli, accanto al vetraio. Ha inaugurato con una mostra di due giovani artisti. Si chiamano Francesco Peccia e Sara Tosti. Espongono opere di assoluta originalità, legate a temi di natura ambientale. Titolo dell’evento “Rosa sentinella”. Sara espone “Confini arati” in pannelli isolanti e “Semina su sodo” polimaterica, in bottoncini cuciti su tela, ceramica lustrata, tela. Abbiamo conosciuto il lavoro creativo di Sara Tosti alla Festa del Dialetto e delle Campane di Civitella d’Arna, con un’installazione dentro il parco Baldelli.

Francesco Peccia propone “I am the arm…”, motore elettrico, ferro, allumino, acciaio inox, ceramica. E “You are near”, stampa digitale, tv 14”. Si tratta di lavori connotati da una strenua ricerca di fusion tra materiali eterogenei che, nel loro assemblaggio, si caricano di nuove e ardite significazioni. Bello il testo in brochure sulla rosa “sentinella”. Si spiega che – piantata all’inizio del filare – essa denuncia i sintomi delle malattie che aggrediranno la vite. Col suo sacrificio avverte del pericolo incombente sulla vigna. Una speciale metafora che lascia intuire come la ricerca nel mondo dell’arte possa essere rivelatrice di sintomi e tendenze che si affermeranno in un prossimo futuro.