L'emergenza cinghiali a Perugia cresce sempre di più. Mori: "Presenza in crescita, l'amministrazione cosa aspetta?"

"Nelle ultime settimane la nostra città sta assistendo ad un’intensificazione di uno strano fenomeno che mi è stato segnalato da numerosi nostri concittadini che temono per la propria incolumità: sono stati avvistati cinghiali che passeggiano beatamente per i parchi cittadini e non solo": la denuncia porta la firma del consigliere comunale di italia Viva Emanuela Mori che ha raccolto numerose e allarmate segnalazioni dei cittadini.

"Purtroppo - ha continuato - il fenomeno si sta diffondendo a macchia d’olio: si stanno avvicinando molto alle case tanto da creare dei varchi nelle recinzioni ed entrare nei giardini di private abitazioni nei quartieri della città: zona Sodalizio di San Martino e Parco Chico Mendez, S. Sisto, Pian di Massiano, Ferro di Cavallo, Madonna Alta, piazzale del Bove fino a Ponte San Giovanni.Si tratta di una situazione allarmante in quanto i cinghiali sono animali che vivono in gruppi composti da una ventina di femmine adulte con i propri cuccioli che, se si sentono minacciate, possono decidere di attaccare, rappresentando un ulteriore pericolo".

La consigliera Mori ha presentato questa mattina un’interrogazione urgente per chiedere all’Amministrazione comunale se è a conoscenza della situazione, quali siano le azioni che il Comune di Perugia pensa di porre in essere con la massima urgenza al fine di scongiurare questo fenomeno e quali operazioni di contenimento, d'intesa con la Regione dell'Umbria.