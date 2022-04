L'auto procede a zig-zag sula E45 e la Stradale interviene: conducente "alterato" e in possesso di machete e coltelli

L'andatura incerta ha fatto scattare il controllo del mezzo da parte della Stradale di Todi sulla E45: gli agenti hanno quindi identificato il conducente, un uomo pugliese di 26 anni, in evidente stato di alterazione psico-fisica, dovuta, verosimilmente, all’assunzione di sostanze stupefacenti. Gli operatori, a quel punto, hanno invitato l’utente a seguirli presso una struttura sanitaria, al fine di sottoporlo agli accertamenti necessari a verificare l’eventuale assunzione di stupefacenti. Il 26enne, però, si è rifiutato di sottoporsi alle analisi e, per questo motivo, è stato denunciato con contestuale ritiro immediato della patente di guida e sequestro del veicolo.

Ma non finisce qui: dalla perquisizione dell'auto sono saltati fuori alcune dosi di hashish e soprattutto un machete e due coltelli del quale il 26enne non è

stato in grado di giustificarne il possesso. Dunque altra denuncia: per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.