L'attesa è troppo lunga, insulta e minaccia la cameriera: denunciato 52enne

Mentre gli agenti della questura erano impegnati nella campagna di sensibilizzazione “Questo non è Amore” al centro commerciale di Collestrada, hanno notato una persona, evidentemente ubriaco, che inveiva contro la dipendente di bar, creando disagio e preoccupazione tra i presenti.

Gli agenti, a quel punto, lo hanno allontanato dall’esercizio commerciale. Identificato, è risultato essere un italiano di 52 anni con numerosi precedenti di polizia.

Il 52enne ha tentato di giustificarsi spiegando di essersi innervosito per via del ritardo nel servizio.

Gli agenti hanno quindi sentito la dipendente dell’esercizio commerciale la quale ha riferito di aver avuto un diverbio con l’uomo per via dei tempi di attesa, discussione che poi era degenerata con insulti e minacce da parte dello stesso.

Per questi motivi, i poliziotti hanno accompagnato il 52enne in questura dove, al termine delle attività di rito, è stato denunciato per minacce e multato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.