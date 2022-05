L'associazione dei Cavalieri della Repubblica di Perugia è in lutto: addio allo storico rappresentante Carletti

L’Amministrazione comunale di Perugia esprime vivo e profondo cordoglio per la scomparsa del Comm. Elio Carletti, già presidente della sezione perugina dell’Unci, Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, associazione che accoglie gli insigniti degli ordini al merito della Repubblica Italiana.

Proprio nella sua veste di presidente Carletti aveva ritirato nel 2015 presso la sala dei Notari il riconoscimento per l’iscrizione dell’Unci di Perugia all’albo d’oro, massima onorificenza della città. Alla famiglia di Elio Carletti, agli amici ed a tutti i membri dell’Unci giungano le sincere condoglianze dell’Amministrazione per la scomparsa di un uomo che tanto si è impegnato per la valorizzazione della città attraverso l’organizzazione di iniziative benefiche, sociali e culturali.