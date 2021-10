L'Agenzia delle Dogane apre uno stand in centro per dialogare con i cittadini: su export, le agevolazioni fiscali, controlli e legalità

E’ stato inaugurato in corso Vannucci (di fronte a palazzo Donini) lo stand informativo di Adm (Agenzia delle accise, dogane e monopoli), direzione territoriale V Umbria, Toscana e Sardegna. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di presentare ed illustrare le molteplici attività cui l’Agenzia è chiamata a fare fronte. Alla cerimonia hanno partecipato il Direttore Territoriale Adm Roberto Chiara, l’assessore al commercio del Comune di Perugia Clara Pastorelli, la presidente della Regione Donatella Tesei, la consigliera comunale Fdi Fotinì Giustozzi ed i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Agli stand i funzionari umbri consentiranno di conoscere e approfondire i controlli sulla sicurezza dei prodotti e la tutela del Made in Italy ma anche altre tematiche come le opportunità in tema di export al di fuori dell’Unione Europea, le agevolazioni fiscali su prodotti energetici (gasolio agricolo, gpl), il rilascio di autorizzazioni a imposta agevolata per la produzione di forza motrice. All’interno dello stand vi è una teca in cui sono esposti alcuni reperti contraffatti del mondo della moda sequestrati al termine di controlli e operazioni compiute dai funzionari doganali presso gli aeroporti compreso quello di Perugia-Sant’Egidio, nonché una slot machine e un videogame con relativa apparecchiatura elettronica in grado di accertare le macchine da gioco illegali.

Uno spazio è riservato ai tecnici dei Laboratori chimici ADM di Livorno e Cagliari: i primi, presenti in questi primi giorni, anche con l’ausilio di un’innovativa attrezzatura, illustreranno come si effettuano i controlli sui giocattoli per bambini, spesso pericolosi quando non realizzati nel rispetto delle norme vigenti. I chimici di Cagliari invece, dal 22 al 24 ottobre, mostreranno come si effettua l’esame organolettico dell’olio extravergine di oliva, le analisi chimiche svolte sul grano ma anche quelle sui carburanti, spesso oggetto di contraffazione.

Durante le mattine, i funzionari ADM accolgono, oltre ai visitatori che vorranno visitare lo stand, gli studenti di alcuni istituti scolastici di Perugia e provincia. Insomma un vero e proprio presidio della legalità. Il direttore Roberto Chiara ha riferito che questa iniziativa è stata organizzata per attirare la curiosità dei cittadini con l’obiettivo di spiegare loro l’ampia attività, non solo repressiva, che Adm svolge giornalmente. Questo perché si tratta di tematiche che impattano con la vita delle persone. Chiara ha quindi ringraziato Comune di Perugia e Regione dell’Umbria per aver reso possibile l’iniziativa che verrà ripetuta in altre realtà della Regione con l’obiettivo di aumentare ancora la collaborazione tra le Istituzioni.

L’assessore al commercio del Comune di Perugia Clara Pastorelli ha confermato che la collaborazione tra Amministrazione comunale ed Adm si è intensificata nel corso del tempo anche in virtù della sottoscrizione del protocollo per le attività di contrasto ad ogni forma di contraffazione, con l’obiettivo di far prevalere il senso della legalità e di combattere la criminalità. Tutto ciò con uno sguardo attento alla tutela della salute dei più giovani, spesso vittime inconsapevoli delle pratiche illecite. “Con questa ed altre iniziative – ha spiegato Pastorelli – vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del valore della legalità, valorizzando il ruolo fondamentale che l’agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge”.