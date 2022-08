L'affittuario non paga l'Imu sui locali presi in leasing, la Commissione tributaria: "Deve pagare il proprietario dell'immobile"

L’inquilino non paga l’Imu perché ha chiuso l’attività commerciale ospitata nell’immobile, il Comune la richiede al proprietario e la Cassazione conferma l’obbligo di pagamento.

I giudici della suprema corte hanno confermato la decisione della commissione tributaria regionale dell’Umbria in merito al pagamento a favore del Comune di San Giustino degli avvisi di accertamento relativi a IMU per gli anni dal 2013 al 2016 emessi a carico di una società, in quanto proprietaria di immobili concessi in leasing ad altra aziende.

Secondo la commissione tributaria e la Cassazione sebbene l’immobile non fosse stato restituito ai proprietari, sussisteva “la responsabilità del proprietario, fatto salvo, nei rapporti interni, l’obbligo dell'utilizzatore inadempiente nei confronti del locatore per il prolungato indebito utilizzo dell'immobile in leasing”. La società proprietaria dell’immobile aveva contestato l’illegittimità delle sanzioni irrogate, sostenendo che “il soggetto passivo del tributo ICI avrebbe dovuto individuarsi nell'utilizzatore, mancando il requisito del possesso per il concedente”.

Per i giudici, però, il ricorso è infondato in quanto “in tema di imposta municipale unica” si “individua, nella locazione finanziaria, il locatario come soggetto passivo dell'imposta, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto derivandone, qualora il contratto ci leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che la società dì leasing - locatrice - ritorna ad essere il soggetto passivo, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore”.

Ne consegue la conferma dell’obbligo di pagamento dell’Imu arretrata e il pagamento delle spese processuali.