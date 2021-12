Africa chiama, Perugia risponde. Finalmente decorata la camionetta destinata al dono. L’artistico evento davanti alla Biblioteca delle Nuvole. Eravamo stati i primi e gli unici a raccontarlo, informati dall’amico Claudio Ferracci, inventore della mitica Biblioteca del Fumetto che pone Perugia al vertice delle Istituzioni col top di materiali in Europa e nel mondo.

La data fissata per la decorazione della camionetta (8 dicembre, Festa dell’Immacolata), era saltata causa maltempo ( Il maltempo fa rinviare una straordinaria iniziativa. Perugia-Dakar in camionetta decorata da Biblioteca delle Nuvole e dagli Artisti Becoming-X ). Ultima occasione ieri, col meteo che ha voluto gratificare lo stuolo di disegnatori arruolati da Ferracci.

Da ieri mattina, dunque, pennelli e bombolette alla mano, decoratori di tutte le età sono convenuti in zona Fontivegge, per l’esattezza nel lungo corridoio, non ancora aperto, a lato della inauguranda Galleria.

Una vera festa, con gioia, scherzi, amabili provocazioni. Tutti al lavoro per mandare in Africa un frammento di arte e amicizia perugine.

Presenti anche una folta delegazione di Vigili del Fuoco ai quali va il merito di aver riattato il mezzo, e averlo donato. Tutti a fare riprese, scherzare, compiacersi e complimentarsi con gli artisti.

A richiesta dell’Inviato Cittadino sono saliti sulla camionetta, con atteggiamento goliardico, ilare e complice per la foto di rito. Fra loro anche una ragazzina che ci ha dato sotto di pennello e di posca.

Insomma: una vera festa. Per un dialogo e una concreta solidarietà fra popoli e culture. Per alzare il dito e la voce dicendo: Africa chiama, Perugia risponde. Noi ci siamo.