LA CONFESSIONE Fressoia smentisce di essere uno degli uomini del "no". "Sì al nucleare, sì ai termovalorizzatori e sì alle biomasse"

Non mi piace il vezzo di certi politici di ascrivermi alla categoria “quelli del NO”. Parla l’architetto Luigi Fressoia. Che precisa di esprimersi a livello personale, anche (quando è il caso) in dissenso dall’Associazione Italia Nostra di cui è presidente per la sezione Perugia. Esordisce dichiarando: “Se posso dire le mie personali posizioni (a riguardo delle opere pubbliche della modernità che sembra stiano tanto a cuore a certa politica politicante), richiamo il fatto che l’Alta Velocità Ferroviaria in Umbria è venuta (2018) grazie ad un convegno di Italia Nostra (2017) che ne dimostrò l’immediata fattibilità e l’indiscutibile convenienza”.

Invece, altri? “Certa politica intende abolire il Frecciarossa umbro, invece di istituirne tre o quattro, visto il forte

successo di utenza e di adesione ideologica”.

Cosa propongono in alternativa?

“Certi buontemponi si adoperano per costituire 'stazioni Alta Velocità' fuori regione! Insomma: fanno gli interessi di altri, non quelli dei cittadini umbri”.

Altri tuoi sì?

“Richiamo di essere personalmente (non coinvolgo in questo Italia Nostra con posizioni ufficiali diverse), favorevole all’energia nucleare come accade in tutta Europa”.

C’è dell’altro?

“Aggiungo di essere personalmente favorevole agli inceneritori a recupero energetico (calorie, frigorie, elettricità, teleriscaldamento)”.

Altri temi sensibili sui quali ti senti di prendere posizione?

“Sono favorevole a centrali a biomasse di vicinato, molto utili agli agricoltori e al governo dei boschi”.

C’è dell’altro in elenco che possa qualificarti come uomo “del sì”?

Personalmente sono favorevolissimo agli OGM, al Ponte sullo Stretto, ai rigassificatori… e a tanto altro.

Concludendo?

“Non ho mai sentito certi politici in carica esprimersi su temi di questa rilevanza. Allora chi sarebbero quelli del sì? Loro? Non mi piace essere strumentalmente annoverato fra 'quelli del sempre No'. Parlino per sé, non per gli altri”.