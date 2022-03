Ispettorato del Lavoro in azione: chiuso night club a Perugia, pesanti violazioni: multa da oltre 12mila euro

Chiuso temporaneamente locale notturno per violazioni sulle leggi sulla sicurezza sul luogo del lavoro e gravi inadempienze a riguardo delle legge anti-contagio. Pesantissime le multe a carico dell'amministratore unico e della società che gestisce il night club che si trova nel perugino. I verbali sono stati redatti sia dai Carabinieri che dal personale dei Nuclei Ispettorato del lavoro e Antisofisticazioni e Sanità di Perugia che hanno effettuato un servizio coordinato finalizzato al controllo degli esercizi commerciali e night club. L'Arma e gli ispettori hanno denunciato un rumeno - amministratore unico di un locale di intrattenimento - perchè "non era stato designato il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione; non aveva provveduto a sottoporre a sorveglianza sanitaria 5 lavoratori notturni; non si era adoperato affinché 14 lavoratori ricevessero un'adeguata e sufficiente formazione in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Per via di queste violazioni è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale sino al ripristino della regolare condizione di lavoro e contestate ammende per complessivi euro 12mila euro; l’Amministratore è stato, inoltre, sanzionato amministrativamente con una pena di euro 3mila 400 euro per sanzioni accessorie.