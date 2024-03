I carabinieri forestali scoprono irregolarità negli autodemolitori: sono 4 quelli non conformi

I carabinieri forestali hanno portato alla luce la realtà di alcuni autodemolitori umbri. Su 12 controlli effettuati, fra Perugia e Terni, 4 hanno mostrato significative non conformità alle norme ambientali.

Gli autodemolitori sono cruciali nella gestione ecologica dei veicoli a fine vita, un processo che richiede rigore e precisione per evitare impatti negativi sull’ambiente e sulla salute pubblica.

Nonostante la maggior parte delle aziende abbia rispettato le regole, 4 di esse hanno mostrato non conformità. Si legge nella nota dell'Arma: “I reati contestati hanno riguardato il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, la mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative nonché reati edilizi”.

Inoltre, sono state registrate sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro per irregolarità nella documentazione necessaria per la cancellazione dei veicoli dal P.r.a, per le denunce e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso.

La missione dei carabinieri forestali è dunque chiara, garantire che ogni passaggio nella gestione dei veicoli fuori uso sia conforme alla legge. Nonostante le difficoltà e le sanzioni amministrative imposte, il lavoro per assicurare la legalità e la sicurezza ambientale prosegue senza sosta.