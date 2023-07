Perugia, espulso un mese fa, ma trovato dalla Polizia nella zona della stazione

Un 21enne extracomunitario, sul cui capo pendeva l’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, è stato fermato e denunciato dalla Polizia a Perugia.

I poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria - Marche, durante un pattugliamento in via Curtatone e Montanara, hanno notato un ragazzo sospetto decidendo di fermarlo per procedere ad una verifica più approfondita.

Dopo averlo identificato come un egiziano di 21 anni, con precedenti di polizia, gli agenti hanno constatato che il giovane era gravato da un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, notificatogli lo scorso 13 giugno.

Accompagnato presso gli uffici della Questura di Perugia per le attività di rito, l’uomo è stato denunciato per il reato di inottemperanza all’ordine del Questore.

È stato quindi messo a disposizione del personale dell’Ufficio Immigrazione che ha curato il procedimento finalizzato a rendere operativa la sua espulsione dall’Italia.