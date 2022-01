INVIATO CITTADINO Fatto fuori uno dei pali di protezione della nuova piazza davanti a Palazzo Gallenga-Stuart

Fatto fuori uno dei pali di protezione della nuova piazza realizzata davanti a Palazzo Gallenga-Stuart. Siamo nella fascia tutelata di piazza Fortebraccio. Protetta dall’invasione delle auto, tramite una serie di paletti metallici di robusta consistenza. La botta deve essere stata grossa. Se è vero che quei dissuasori sono di fatto giovanissimi e non aggrediti, e dunque indeboliti, dalla ruggine. Si aggiunga la compattezza e la massiccia caratura del metallo che (ci dice un esperto) supera i dodici decimi.

Ci si è accorti del danno nel pomeriggio del giorno 3, quando è stato notato il palo a terra. Chi di dovere ha provveduto a segnalare con un nastro bianco-rosso che unisce i due ritti superstiti in adiacenza. Ora è urgente ricollocare il dissuasore al proprio posto. Anche per evitare intrusioni di vetture in quella piazza la sui pavimentazione in pietra serena assorbe possibili perdite di lubrificanti. Con la prospettiva certa di restarne permanentemente segnata.