INVIATO CITTADINO Il parcheggio del Mercato Coperto a posti ridotti per la ribitumazione del pianoterra

Il parcheggio del Mercato Coperto a posti ridotti per la ribitumazione del pianoterra. La conclusione dei lavori in giornata. Da domani dovrebbe tornare tutto in funzione. Un avviso, affisso da qualche giorno, avverte circa la ridotta disponibilità di posti a far capo da 2 fino al 4 luglio . La ragione è legata al giusto (tardivo?) rifacimento della zona esterna al pianterreno. Dunque si rifà il piazzale al quale si accede da via Angusta e tutta la zona retrostante, fino al vecchio accesso da via XIV Settembre, sul lato Galleria Kennedy.

A proposito: a quando la riapertura dell’accesso su quel fronte? Ormai anche i segnali e le tabelle rischiano di passare sotto la tutela della Soprintendenza, tanto sono datati. Lo stato del piazzale era notevolmente deteriorato. È stato opportuno procedere al rifacimento, considerando la ridotta presenza di utenti in periodo di ferie. Già da ieri il fondo era pronto. Da stamattina si parte. Successivamente si dovrà procedere a disegnare le strisce degli stalli e a ripristinare la segnaletica orizzontale.