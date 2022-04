INVIATO CITTADINO Voragine di via Torelli. Fervono i lavori per la messa in sicurezza dell’area transennata. All'opera gli esperti

Voragine di via Torelli. Fervono i lavori per la messa in sicurezza dell’area transennata. Addetti della ditta Spaccafieno Servizi sono all’opera per cercare di porre rimedio a un evento che ha comportato un elevato rischio e conseguente spavento per i residenti nel complesso edilizio facente capo al civico 34 e successivi. Dopo l’intervento tempestivo dei caschi rossi e le opere provvisionali immediate, l’azienda specializzata, al servizio di Umbra Acque, sta operando a ritmo serrato con diversi operai. Prima e più urgente operazione: realizzare un argine murario a base di blocchi cementizi a cassero con tondino centrale. Lo scopo primario è quello di bloccare lo scivolamento del terreno dalla zona parco con trascinamento (e potenziale ulteriore frammentazione) della linea in cemento.

Perché è stata proprio la natura delle tubazioni in cemento la causa della fragilità che ha dovuto sopportare il peso del terreno soprastante. Trovandosi peraltro a mancare il terreno di sostegno, trascinato dalle acque fuoriuscite da qualche frattura. Col conseguente indebolimento della superficie stradale che è sprofondata vistosamente. Con esiti rovinosi, che avrebbero potuto trasformarsi in una vera tragedia se solo qualcuno, a piedi o coi mezzi, si fosse trovato a passare in quel momento. Ipotesi più che verosimile, considerando che quella stradina interna privata adduce proprio ai garage del condominio.

Completata la sanificazione della parte sottosuolo, realizzata la paratia armata, si procederà al riempimenti con stabilizzato e idonei materiali inerti. “A strati e battendo con una macchina speciale per compattare”, sottolinea un addetto. Dopodiché una soletta con rete termosaldata e gittata sopra un solaio ad alta resistenza. Imprevisti esclusi, i lavori dovrebbero essere completati entro la settimana corrente.