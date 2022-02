INVIATO CITTADINO Vicini alla meta i lavori di riqualificazione di piazzetta Puletti... con due o tre richieste irrinunciabili

Procede a grandi passi la riqualificazione architettonica e di restauro dell’arredo urbano della Piazzetta Ruggero Puletti. Costo complessivo di 72.500 euro. Ne abbiamo dato conto ai lettori declinandone i vari step. Trattandosi di un lavoro complesso, coinvolge diversi soggetti. Prima il potenziamento della cabina elettrica [Prosegue la riqualificazione della piazzetta Puletti (perugiatoday.it); INVIATO CITTADINO Perugia, si lavora di domenica fra piazzetta Puletti e piazza Fortebraccio (perugiatoday.it)], con imponenti scavi a far capo da via della Pergola fino all’angolo della piazzetta alla sommità di via degli Scortici [Stop alla sosta selvaggia in piazza Puletti, ecco come sarà l'area di fronte alla Stranieri (perugiatoday.it)]. Poi il rifacimento di altri fondamentali sottoservizi.

In precedenza si era proceduto all’indispensabile potatura dei lecci [Perugia, via alla potatura dei lecci in Piazzetta Ruggero Puletti: i lavori previsti (perugiatoday.it)], divenuti talmente imponenti da oscurare la vista della muratura etrusca e togliere luce alle abitazioni lungo via della Pergola. Addirittura impallando i riflettori che illuminano l’Arco Etrusco [INVIATO CITTADINO Arco Etrusco ritrovato. La potatura dei lecci libera i riflettori incapsulati nella chioma e... luce fu (perugiatoday.it)]. Da ultimo, si sta operando alla pavimentazione. Che ci sembra bellissima e coerente col contesto. Ovvia conseguenza sarà la completa pedonalizzazione della piazza, finora invasa da mezzi meccanici rumorosi e inquinanti. La fontanella verrà riposizionata in sede, ma orientata al limite del campetto da basket. Al fine di consentire a quei giovani sportivi di rinfrescarsi. Saranno sostituite le stesse panchine ormai ammalorate.

In luogo della fontanella, un parcheggio di bici elettriche e relative postazioni di ricarica. A disposizione di tutti, e in specie per gli studenti dell’Università per Stranieri che intendono girare per la città. Quanto alla ricollocazione dei cippi storici all’ingresso dell’area, pare che non siano compresi nel capitolato dei lavori.

Ps: La ricollocazione dei cippi liberty in travertino è indispensabile [LA LETTERA | Le ricordate le due colonnine di Piazza Grimana? Il comune ci dica che fine hanno fatto (perugiatoday.it)]. Dissipati i sospetti sul fatto che siano stati trafugati. Sono conservati nei depositi del Comune, come è logico. A lavoro ultimato, si cerchi di trattare con la ditta perché la ricollocazione venga inclusa. Cosa naturale, poiché si dice che il limite fra la piazza e la strada dovrà essere segnata dal posizionamento di una soglia in travertino (secondo quanto afferma in un post il sindaco Romizi).

Secondo Ps: La targa toponomastica si mette all’imbocco, non ad angolo cieco. Ci si augura che con l’occasione ci si decida di ottemperare a un obbligo, oltre che alla logica e al buon senso. Infatti il segnale della piazzetta Puletti non era posizionato di fronte a Palazzo Gallenga, dove sarebbe dovuto stare, dato che da qui si entra. Ma era irragionevolmente posto verso via della Pergola e il campetto da basket. Speriamo di non doverlo più segnalare. Peraltro, Ruggero Puletti fu insigne

italianista, docente all’Unistra. Dunque un nome e una memoria da portare come un fiore all’occhiello.

Terzo Ps: Avevamo segnalato la bruttura di quell’asparago di cipresso, intrufolato fra i lecci [INVIATO CITTADINO Piazza Grimana, spunta un 'asparago' tra i lecci: urge rimuoverlo (perugiatoday.it)]. L’assessore Numerini ha promesso interessamento. Ma l’asparago è sempre lì. Inamovibile [INVIATO CITTADINO Piazzetta Puletti, operazione conclusa. Ma l’asparago è sempre lì (perugiatoday.it)]. Commento incontenibile: senza parole.