INVIATO CITTADINO Viale Sant’Antonio. Sportelli dei contatori divelti e abiti dismessi abbandonati

Un armadio metallico, destinato a contenere contatori del gas. È imbrattato da scritte, non da oggi. E questo è il meno.

Lo sportello di destra è divelto e malamente appoggiato alla spalletta di cemento.

Di fronte un grosso cuscino rosso, probabilmente staccato da un divano.

All’interno e all’esterno, delle maglie infradiciate dalla piogge dei giorni scorsi.

Pezzi di plastica coprono residui di cibo e incarti di alimenti consumati all’interno.

La situazione perdura da settimane. Ce ne siamo accorti nel corso delle escursioni urbane in zona Pesa e Borgo Sant’Antonio. Anche se quella bruttura è parzialmente celata dalle vetture in sosta proprio davanti al vano tecnico.

Qualcuno dice che quell’armadio sarebbe stato utilizzato come rifugio notturno da qualche homeless.

È certamente scomodo, ma all’interno potrebbe aver alloggiato qualcuno, coprendosi alla bell’e meglio e adagiandosi su quell’imbottita.

Non serve indagare. Serve, al più presto, rimuovere quelle immondezze e rimettere a posto lo sportello. Anche perché sembra che quella fornitura di gas sia attiva, come documenta il contatore intatto. E come dimostra la verifica di scadenza che dimostra una validità fino al 2026.

Va messo in sicurezza perché, in caso di manomissione, con interruzione della relativa fornitura, qualcuno potrebbe restare senza riscaldamento.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)