INVIATO CITTADINO Via Ulisse Rocchi. Negli ex locali della Pizzeria del Baffo... in arrivo una nuova attività

Via Ulisse Rocchi. La Pizzeria del Baffo diventa un Centro Benessere. È trasformazione irreversibile. L’avevamo anticipato il 3 dicembre 2021, seguendo i lavori in corso da qualche tempo [INVIATO CITTADINO Nuove aperture in centro storico, grosse novità in via Ulisse Rocchi (perugiatoday.it)]. Si avvicina ormai il momento conclusivo che ne sancirà la nuova facies. C’era una volta Pietro Orologio, universalmente conosciuto come Baffo. Preparava delle pizze buonissime ed economiche. Fummo i primi a rammaricarci per la chiusura di quello storico esercizio che aveva scandito colazioni e merende di tanti, perugini e non, di passaggio per via Ulisse Rocchi. Anche numerosi studenti della Stranieri erano ormai clienti abituali e si dispiacquero della chiusura. Che fece seguito a quella di tante altre attività disseminate lungo la ripida stradina, già nota come Via Vecchia e poi intestata al nome del sindaco Ulisse Rocchi.

Ora quel luogo diverrà un Centro benessere, collegato alla soprastante struttura ricettiva Little Italy, che vedrà così incrementato il proprio appeal. Non solo per la vicinanza con Palazzo Gallenga e per la felice posizione a due passi dall’acropoli, ma anche grazie a questo servizio ulteriore che sarà in grado di offrire ai propri ospiti. Intanto sull’ingresso permane un mega adesivo che effigia proprio il volto simpatico del Baffo (ce ne ha inviato l’immagine, che proponiamo in pagina, l’amico Francesco Bircolotti di ‘Perugia in adesivo’). Così, oltre alla palestrina e quanto altro per tenersi in forma, i clienti potranno ammirare e – chissà – anche ricordare un personaggio conosciuto e amato.

Peraltro quel luogo è una ex chiesa, per l’esattezza col titolo di San Donato, poi trasferito alla chiesa parrocchiale dell’Elce. E pare che proprio lì sia stato battezzato il condottiero Andrea Fortebracci, del quale dei volenterosi rievocatori hanno riesumato la figura. L’augurio rivolto a quanti decideranno di avvalersi di quel servizio è di diventare “forti”, come il nostro Fortebraccio. Magari non sanguinari come il “valente, che vince ogni gente”. Insomma: star bene con se stessi e con gli altri. Bensì con la dolcezza, non con la violenza.