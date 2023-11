INVIATO CITTADINO Via Torelli. Colossale abete pronto a piombare a terra

Era da tempo che quella pianta suscitava qualche preoccupazione. Specie tra quanti scendevano per la triplice scalinata che congiunge la parte superiore di via Ruggero Torelli col segmento inferiore di via Serafino Calindri.

Ma il pericolo era anche avvistato, e temuto, dagli automobilisti che percorrevano via Torelli in senso ascendente.

La stazza della pianta, infatti, era tale da poter ampiamente coprire tutta l’ampiezza della strada.

Dicono che l’altezza del gigantesco abete eccedesse i venti metri.

A causa delle piogge insistenti, la pianta si era ulteriormente inclinata, tanto da far temere un’imminente caduta.

Da qui l’intervento dei Vigili del Fuoco per l’abbattimento. Che si è protratto a causa della rottura della motoscala. Il che ha comportato l’intervento di un secondo mezzo ad hoc.

Alla presenza della Municipale, che provvedeva a bloccare il traffico, il lavoro si è protratto fino alle 13:00.

Restano sul posto i materiali dell’abbattimento che verranno al più presto rimossi.

Detto tra noi. A pochi metri di distanza, sulla destra, c’è un cedro imponente (oltre 20 m di altezza) soggetto a una forte e preoccupante inclinazione. Il terreno adiacente alla base è visibilmente sollevato (foto 5 e 6). Sarebbe il caso di effettuare i doverosi controlli.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)