INVIATO CITTADINO Via Pellas. Permesso? Chi è? L’alluvione. Prego, si accomodi!

Scrive una lettrice: “Così non si può andare avanti”.

Quale il problema?

“Ogni volta che piove, si ripete la stessa situazione, pericolosa e intollerabile”

Di che si tratta?

“Tombini chiusi, acqua che non può defluire, allagamento fino alla porta di casa. Auto semisommerse, rischio per tutti”.

A cosa è dovuta la situazione?

“Scendono terra, sassi e foglie. Con la conseguenza di allagare e bloccare sempre la strada”.

Quale la soluzione?

“Semplicissima. Va tolto lo sterrato che attappa tombini e caditoie. Auto paralizzate, non passano bus e anche le ambulanze avrebbero problemi. Un così grande disagio per questo miserabile mucchio di terra”.

Avete sollecitato chi di dovere?

“Abbiamo attivato l’Amministratore. Ma, almeno fino ad oggi, senza esito. Ho scritto a tutti, ma niente si muove. Occorre stabilire di chi sia la competenza, se del Comune (come credo) o di altri. Ma chi deve, e può, faccia qualcosa! Ci hanno indirizzato alla Protezione Civile, ma nessuno si muove”.

Quando il guaio si ripete, chi interviene?

“Nessuno. I vigili del fuoco non vengono più. Ci si dice che il loro intervento è dovuto solo in caso di pericolo grave. Siamo bloccati in casa ogni volta che piove. Siamo andati anche sui social di denuncia, come Perugia favelas”.

Insomma, che dire?

“È veramente una vergogna il fatto che si lasci marcire un problema da poter sistemare con un’operazione, tutto sommato, di semplice rimozione di materiali, la causa prima del disagio. Togliere un mucchio di terra non è cosa da richiedere investimenti o grossi sforzi. Si potrebbero facilmente imbrigliare quei materiali con una rete di contenimento. Ma qui non ci ascolta nessuno. Si chiudono occhi e orecchie… e bocca, come le tre scimmiette”.

Altri inconvenienti?

“Quando le acque si ritirano, restano sulla strada materiali inerti, come pietrisco e melma scivolosa. Oltre a uno strato di foglie sul quale è caduta più d’una persona”.

Le foto in gallery sono piuttosto eloquenti. La richiesta è legittima. Chi può, e deve, intervenga. Se ci troviamo in un Paese che meriti l’appello di “civile”.