Quei colonnini sono stati posti anche come dissuasori per difendersi dal parcheggio selvaggio sul marciapiedi.

Sono stati stroncati due robusti colonnini metallici posti a salvaguardia dei pedoni nella curva che collega la rampa di accesso al terrazzo del Parcheggio S. Antonio con la scalinata che adduce al campetto da basket, a piazza Puletti e a via Pinturicchio.

INVIATO CITTADINO Via degli Scortici. Come ti abbatto i colonnini e… me la svigno