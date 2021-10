INVIATO CITTADINO Un progetto complessivo per il risanamento di tutta l’isola della cattedrale

Un progetto complessivo per il risanamento di tutta l’isola della cattedrale. Via, dunque, le transenne e le orrende mantovane parasassi da via delle Volte e da piazza Cavallotti. Conclusione del versante di piazza Danti. E pulizia completa della tessitura muraria anche in via delle Cantine, dove non si muove foglia, tanto è solida la muratura. Ma una robusta ripulita è attesa da secoli. Fin da quando l’incendio del Palazzo del Capitano del Popolo venne spento coi barili di vino dei canonici della cattedrale.

Insomma: prima che vengano conclusi i lavori in corso sopra le Logge di Braccio, in piazza IV Novembre e in piazza Danti, prenderanno il via i lavori di pulizia, consolidamento, stuccatura. Un’operazione lungamente attesa, anche da parte del priore dei canonici, il monsignore-filosofo Fausto Sciurpa. I costi rientreranno nella cornice del bonus facciate del 110%. Si sa peraltro che il filosofo del cachemire, Brunello Cucinelli, non si sottrarrà a questo ulteriore impegno.

Insomma: tutto il periplo della cattedrale sarà pulito, solido, sicuro. Era tempo che si provvedesse a corrispondere a questa necessità. Con la piena soddisfazione dei Perugini e dei turisti che non si stancano di puntare gli obiettivi delle digitali sulle emergenze storico-architettoniche della Vetusta.