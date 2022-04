INVIATO CITTADINO Triplo compleanno al Circolo del Tempobono di via del Cortone al Borgo Bello

Triplo compleanno al Circolo del Tempobono di via del Cortone al Borgo Bello. Un’Associazione che ha saputo reggere i colpi della pandemia. Mantenendo livelli di persuasa socialità per reggere al disfacimento relazionale connesso all’isolamento e alla paura del contagio. Se ne è avuta la prova anche nella riunione di ieri sera. Quando è stato festeggiato un triplo genetliaco di soci che hanno voluto partecipare l’evento agli amici del Circolo. Si tratta di Iliana Mezzasoma, Giuseppe Cicilioni e Nella Gagliardoni. Nella, anche in questa occasione, non ha voluto dismettere i panni da cuoca volontaria e si è dunque presentata in tale veste al momento degli auguri. Onore alle Associazioni che con la loro carica di entusiasmo si sono rivelate linfa vitale di amicizia e condivisione.