INVIATO CITTADINO Strade urbane. Una lastra di ghiaccio. Il Comune interviene con mezzi spargisale... e la Fonte Tezia marca visita

Strade urbane. Una lastra di ghiaccio. Il Comune interviene con mezzi spargisale. La conformazione urbanistica di Perugia non giova di certo alla circolazione su strade ghiacciate. Con la pendenza, molte vie rischiano di trasformarsi in un’autentica trappola. Non è raro vedere vetture in salita che arrancano o tornano indietro perché le ruote non riescono a far presa sulla strada ghiacciata.

Sono opportunamente intervenuti i mezzi idonei del Comune a spargere sale stradale al fine di evitare incidenti. E hanno fatto benissimo. Ne abbiamo notato i residui, sotto forma di consistenti cristalli, lungo via degli Scortici, via Cesare Battisti, via Bartolo. Decisione sacrosanta anche quella di aver provveduto in tempo utile a interrompere il flusso idrico nelle fontane cittadine. Ce ne siamo accorti alla Fonte Tezia, ai piedi del torrione di sinistra dell’Arco Etrusco. Altrettanto è avvenuto in altri siti. Approfittando della chiusura temporanea, sarebbe il caso in intervenire, proprio sulla Fonte Tezia, ripulendo dall’ossidazione la parte frontale, divenuta marrone a seguito dei residui ferrosi lasciati dalle vecchie tubazioni.

Ne abbiamo parlato tempo fa col restauratore Adamo Scaleggi il quale ha risarcito alla perfezione le parti mancanti e restituito l’antico manufatto al suo status originario. Pare che, sic stantibus rebus, non ci sia strada alternativa a quella di una seria una costante manutenzione. Peccato che contro l’ossidazione non ci siano soluzioni. Se non quella di ripulire le parti lapidee a scadenza annuale. O sostituire quei tubi vecchi di decenni. Tertium non datur.