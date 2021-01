INVIATO CITTADINO Semafori in tilt questa mattina a piazza Grimana e dintorni

Semafori in tilt a piazza Grimana e dintorni. Stamane, intorno alle 11:00, traffico bloccato e rapido intervento della Municipale per disciplinare il movimento veicolare che, a quell’ora, risulta fortunatamente assai modesto. Diversamente sarebbe andata se l’inconveniente si fosse verificato in orario di punta. Due addetti della polizia municipale si sono messi, rispettivamente, all’imbocco di via Fabretti e in cima a via degli Scortici. Il problema principale è costituito dal doppio senso di circolazione in via Fabretti, dove transitano pullman urbani di notevoli dimensioni.

E la cui presenza, ed eventuale blocco, impedirebbe il transito dei veicoli diretti in zona Università Sede centrale ed Elce. Oltre al movimento considerevole in salita da via degli Scortici e a quelli in discesa da via Pinturicchio. Comunque, intorno alle 12:00, inconveniente riparato e pieno ritorno alla normalità.