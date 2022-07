INVIATO CITTADINO | Quelle scalette non vengono mai pulite. Deiezioni canine e di volatili. Lamentele diffuse alla Pesa

Quelle scalette non vengono mai pulite. Deiezioni canine e di volatili. Il contenitore pieno fino al gozzo (foto). Questa la lamentela ricorrente fra i residenti della Pesa: in via Bella, via della Torricella. E soprattutto lagnanze da parte di quanti passano per le scalette che fronteggiano il negozio Rosi e adducono alla parte bassa dello Slargo, verso l’inizio di via XIV Settembre. Ad altri stabilire se quelle scalette siano pertinenza del condominio o di proprietà comunale. Certo è che vengono percorse massicciamente da tutti. Hanno anche messo un’utile ringhiera metallica per proteggere il pedone.

“Se sono dunque di uso pubblico – dice un residente – la pulizia spetta al Comune”. E invece qualche volta fanno da soli. Passano a ritirare i sacchi dell’immondezza (ne abbiamo visti all’opera ben due contemporaneamente), ma non puliscono, si dice. “Certo che in via della Torricella non si può andare col mezzo. Che puliscano a mano, con la scopa, come si faceva una volta”, commentano risentiti. Il contenitore posto alla base delle scalette è pieno fino al gozzo di bottiglie di plastica e quant’altro. Chiediamo a un operatore: “Ogni quanto dovete svuotarlo?”. Risposta: “Quotidianamente!”. Allora c’è qualcosa che non va. Se è vero quanto affermano i residenti: ossia che non viene svuotato da giorni.

“Aspetti che chiamo i colleghi!”, la volenterosa risposta. Sbotta un residente: “Non c’è bisogno di sollecitare nessuno. Se va svuotato tutti i gironi, lo facciano, senza bisogno di chiamate”. Insomma: maretta per la pulizia, per lo stato di via della Torricella, con pozze d’acqua, frutto di una perdita, per lo stato del selciato, sconnesso. Urge intervenire. Lo faccia chi deve e chi può.