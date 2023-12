INVIATO CITTADINO Quell’ottantaseienne invalida che aspetta invano l’amministratore di sostegno e l’accoglienza in residenza protetta

Anche il figlio è malato per 2 carcinomi e protesi per aneurisma addominale. Ma non c’è verso di trovarle posto in una residenza assistita.

La relazione del geriatra, aggravata da una successiva e ancora più pesante redatta all’ospedale (Santa Maria della Misericordia, Sezione Geriatria e Gerontologia, Valutazione Disabilità), parla chiaro ed elenca una serie di disfunzionalità gravissime.

Recita: “La paziente non è in grado di assolvere autonomamente le normali attività quotidiane. Disabilità di grado molto severo riconducibile a problematiche comportamentali, cognitive e motorie (paziente in trattamento con antipsicotici)”.‘

Aggiunge: “L’abitazione non è idonea perché presenta scale tra la camera da letto e il bagno. [La paziente] non è orientata nello spazio e nel tempo. Non è in grado di provvedere alla propria igiene personale né di spostarsi autonomamente. Incontinenza urinaria… ha bisogno di assistenza per mangiare. È incapace di assumere la terapia farmacologica autonomamente”.

Questo l’essenziale del referto, cogliendo fior da fiore da una sequenza incredibile di limiti e disabilità.

Riferisce un familiare: “Ora è stato chiesto l’inserimento in una struttura (in graduatoria è 13.ma), ma occorre la nomina di un amministratore di sostegno, che non arriva”.

“Per raggiungere questo obiettivo – ci dice – è necessaria la valutazione del geriatra, che non riusciamo ad avere, pur avendo chiesto l’accesso agli atti”.

Concludendo: “Abbiamo l’udienza in data 11 dicembre e il giudice, senza quel documento, non può procedere”.

Che fare? È mai possibile – ci si domanda – che intoppi di carattere burocratico impediscano di mandare a buon fine la soluzione per un problema tanto grave?