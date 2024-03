INVIATO CITTADINO Quell’auto che si affacciava a Piazza del Circo. Notizia e foto che fanno il giro del web

Non c’eravamo personalmente, ma era presente una nostra amica (la studentessa russa Stella V.) che ha immortalato l’evento.

Riferisce che è stato sorprendente osservare la circostanza.

Ci si chiede quale la ragione, o le ragioni, che possano aver indotto il conducente a compiere quella strana manovra. Ossia quella di svoltare da viale dell'Indipendenza verso le scalette che adducono all'ex Mercato Scoperto di piazza del Circo.

Per ora solo ipotesi, tutte razionali. Ma non esistono versioni ufficiali. Per cui si può supporre di tutto.

Malore, perdita di controllo, indicazione errata. Ipotesi, quest'ultima, sorretta da precedenti notizie di navigatori che hanno indotto fiduciosi automobilisti a dirigersi verso le scalette di Sant’Ercolano o altri luoghi poco consigliabili. Dove, insomma, era impossibile circolare. Riportando danni consistenti alle vetture.

In questo caso, la macchina ha toccato il sotto, restando sospesa. In dialetto di dice fa la bilimbenza, volendo significare un’altalena.

È stato così necessario invocare l’intervento dei Vigli del Fuoco che hanno risolto il problema.

(Foto esclusive)