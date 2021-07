INVIATO CITTADINO Quel segnale modificato è lo specchio della stupidità dilagante

Quel segnale modificato è lo specchio della stupidità dilagante. Siamo sopra la Porta del Bulagaio, tra via della Pergola e l’inizio di via degli Scortici. Qui - un segnale rivolto segnatamente a quanti escono dal parcheggio di S. Antonio o provengono dall’omonimo viale, scendendo dalla Porta S. Antonio - spiega che quella strada non si può imboccare, essendo a senso unico a salire. Eccezion fatta per mezzi pubblici autorizzati.

Il solito beota non poteva astenersi dal comportarsi da scervellato qual è. Così, è bastato intervenire sulla P finale di ACAP (la cooperativa di trasporti, per la quale è consentita l’eccezione), trasformando della P in B, mediante la chiusura a occhiello della parte inferiore della lettera, utilizzando un pennarello nero. Il risultato è che ne viene fuori ACAB, deplorata sigla che sta per All Cops Are Bastard, ossia “Tutti i poliziotti sono bastardi”. Che volesse essere una birbonata è a tutti evidente. Così come risulta di lampante chiarezza il fatto che l’autore del gesto è da ascrivere alla categoria dei deficienti. Dal verbo latino “deficere”, che sta per “mancare”. Sul che cosa “manchi”, non esistono dubbi di sorta.