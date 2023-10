INVIATO CITTADINO Quel segnale bugiardo e fuorviante all’imbocco di via delle Conce

Il segnale recita “strada chiusa” e porta il segnale di divieto di accesso. Tanto che, da ieri, molti automobilisti in discesa da via Alessi si sono trovati davanti questo inequivocabile messaggio.

(Foto Sandro Allegrini)

Al punto che, essendo in parte già entrati, hanno tentato la marcia indietro, particolarmente difficoltosa: infatti quel tratto di via, in curva, è stretta fra due muri che portano evidenti i segni di strisciate di sportelli e specchietti.

Alcuni, anziché tornare indietro (risalire a marcia indietro per via Alessi, senso unico in discesa, è mission impossible) imboccano a sinistra via Imbriani, stretta anch’essa e per di più, ieri come sempre, con auto in sosta dei residenti.

Il risultato consiste nel fatto disagevole che chi voleva raggiungere via XIV Settembre e la zona Galleria Kennedy, si ritrova in via Enrico dal Pozzo, fin verso il cimitero e villa Massari, dovendo risalire per Monteluce.

Un vero inghippo, fatto di direzioni sbagliate e devianti. Di imprecazioni e danni alla carrozzeria.

Ieri, inoltre, c’era anche una cerimonia alla chiesa di San Fiorenzo, affidata alla comunità rumena. Con gente fin sulla strada e macchine aggiuntive.

C’è stato anche chi ha rischiato e gli è andata bene. Dato che ha percorso via delle Conce fino in fondo, raggiungendo la rotatoria Miles Davis e da lì tutte le direzioni. Verificando che quel segnale, almeno fino a ieri, non aveva ragione di esistere.

Ma la sorpresa si trasforma in rabbia quando qualcuno, da vicino, nota un secondo cartello, vicino al segnale. È scritto con lettere piccole ma si legge la frase: “Attenzione. Domenica 22 ottobre, dalle 7 alle 12, il tratto di strada via delle Conce sarà chiusa al traffico per lavori”.

Il che significa: la necessità di bloccare il traffico veicolare si propone da stamane. E non da ieri.

Insomma. Il danno e la beffa. Si vieta di transitare dal giorno avanti in cui cominciano i lavori. Non era logico mettere quel cartello di divieto stamattina prima delle 7? Il buon senso direbbe di sì.