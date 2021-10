INVIATO CITTADINO Quel corner information in Cattedrale funziona alla meraviglia... ma c'è chi ne discute l'opportunità

Quel corner information in Cattedrale funziona alla meraviglia… ma c’è chi ne discute l’opportunità. Non è sfuggito all’occhio dei frequentatori di San Lorenzo la creazione di quell’angolo informazioni dietro la porta che affaccia su piazza IV Novembre. Si tratta di una struttura, presidiata da una giovane consulente, con la finalità di fornire informazioni, effettuare prenotazioni per visite guidate alla Cattedrale, agli scavi sottostanti della Perugia underground e quant’altro. Il pannello ligneo esterno (foto) porta la losanga lombata, mattonella tipica del rivestimento lapideo della cattedrale, con inclusa la gratella, simbolo del martirio di San Lorenzo sui carboni ardenti.

All’interno, un piano di lavoro, un registro, un computer. Ossia l’essenziale per svolgere al meglio le funzioni. Come sempre accade, c’è chi vede l’innovazione con favore e chi no. Ma è la storia eterna delle scelte, che piacciono o dispiacciono… a seconda dei gusti. Quello che non dispiace a nessuno sono le non-scelte. Se dobbiamo proprio esprimere un dissenso – ma su una questione collaterale – riteniamo negativo il fatto che non si veda più il cartello indicante la celebrazione in corso. Col risultato che torme di turisti, in abiti non sempre acconci, entrino durante le celebrazioni, scattando coi flash. Circostanza vietatissima, un tempo soggetta alle dure reprimende dei sagrestani. È successo anche ieri, causa la presenza di turisti accorsi per la Kermesse del cioccolato.

E, non avendone vista traccia, si sono dispersi fra luoghi d’arte e antichità della Vetusta. In mattinata, il duomo era un suk. Non ho difficoltà a dirlo. Qualcuno – in illo tempore – avrebbe impugnato lo scudiscio. Ma cambiano i tempi. Sebbene la decenza e il rispetto non dovrebbero passare mai di moda.