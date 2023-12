INVIATO CITTADINO Piovono multe in via Bontempi a carico dei residenti aventi titolo alla sosta

Arriva la protesta collettiva di residenti che si ritengono ingiustamente multati. Si tratta di persone che risiedono in via Bontempi, via Raffaello, Via degli Azzi, Via della Pace, via Volte della Pace.

Costoro appartengono non solo al settore 3, ma, nello specifico, anche alla zona ZTL 2.

Ma il fatto è che sono sanzionabili in quanto nei loro permessi manca la dicitura “consentita sosta in area pilomat”.

Si chiedono legittimamente: chi avrebbe dovuto inserire quel codicillo? “Chi lo ha rilasciato”, sostengono a una voce.

Peraltro, non si capisce perché qualcuno quella postilla ce l’abbia e altri, invece, no. In qualche caso hanno incontrato un operatore zelante. In qualche altro, invece, sono incappati in qualcuno che non ha vergato la dicitura giusta. Dipende forse dal periodo del rilascio? Dalla persona? Mistero. Anzi: buio pesto sulle motivazioni della discrepanza.

Insomma, dicono: peraltro il pilomat non c’è più da anni, ma ne restano quegli squallidi e inutili pali laterali. Che sarebbe ora di togliere. E si aspettano le telecamere inutilmente. Almeno per tutelarsi.

Dunque, si è in attesa delle telecamere i cui occhi elettronici (più affidabili di quelli umani?) possano distinguere, e sanzionare, quanti non hanno diritto ad entrare e sostare in via Bontempi. Per il momento, si fa di necessità virtù, correndo ai ripari e protestando vibratamente.

Lamentano: “Ma perché gli operatori della Municipale hanno erogato le sanzioni senza fare un controllo? Attraverso il database avrebbero potuto consultare l’elenco degli aventi diritto a sostare. Sanzionando solo i furbetti e non quanti erano in regola”. Osservazione ineccepibile.

La notizia è questa. I residenti fanno gruppo e conducono una specie di class action. Intanto, qualcuno scrive un volantino e lo affigge all’imbocco di via Bontempi. C’è scritto: “Si avvisano i residenti di via Bontempi che è necessario provvedere al cambio del permesso ZTL presso l’Ufficio di via Della Corgna, qualora non fosse riportata la nota: consentita sosta in area pilomat, onde evitare contravvenzioni”.

L’immagine ci arriva da Gianluca Papalini, residente poco sopra, in via Mattioli. Ci dice: “Anch’io risiedo nel settore 3, ma non ho diritto ad accedere e sostare in via Bontempi. Dunque, se avessero multato me, avrebbero fatto benissimo”.

“Ma ritengo ingiusto sanzionare coloro che hanno diritto alla sosta in quanto residenti nelle aree comprese”, aggiunge.

E commenta: “L’omissione di quella dicitura non fa capo ai multati, ma a chi ha rilasciato il permesso senza quella magica riga in fondo”.

È possibile dargli torto?

(Foto Gianluca Papalini)