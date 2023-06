INVIATO CITTADINO| Piazzetta Puletti. Non solo i venerdì di CIA. Riprende gas il martedì del Siciliano

Piazzetta Puletti. Non solo i venerdì di CIA. Riprende gas il martedì del Siciliano. Storica bancarella di frutta e verdura che occupa da anni la piazza, rinata a nuova vita dopo la rifunzionalizzazione. Dopo l’interruzione legata ai lavori, sono sparite le tre bancarelle di frutta e verdura, intimo e libri. Con la riapertura, è partita alla grande la Kermesse settimanale del martedì, denominata “Farm@Cia”, che non ha niente a che vedere col farmaco né col controspionaggio statunitense, ma evoca, sinergicamente, Farm (per “fattoria”) e la sigla della Confederazione agricoltori (con la presenza di ben 15 aziende locali). Lo chiamano efficacemente “Mercato dell’Arco Etrusco”, perché immediatamente a valle dell’emergenza storico monumentale, simbolo della Vetusta.

Era rimasto fuori Giuseppe Scordio, nativo di Gela, per tutti “il Siciliano”, ma per gli amici anche Ringo, dal nome del personaggio dei film western. Da un paio di settimane, anche Giuseppe è rientrato, da protagonista, nell’agone della vendita frutta e verdura. Il suo banco offre generosamente tutti i colori della salute. E dice: “I clienti affezionati vengono volentieri. Dillo anche a chi non lo sa”. Ringo, il Siciliano è lì, tutti i martedì, dalle 8:00 alle 17:00. A passarvi la busta col sorriso.