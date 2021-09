INVIATO CITTADINO Il defibrillatore tra piazza Matteotti e via Cesare Fani. Desaparecido. Che fine ha fatto?

Defibrillatore tra piazza Matteotti e via Cesare Fani. Desaparecido. Che fine ha fatto? Rubato, rotto. Quien sabe? Non si sa. Di certo non è più al suo posto. Eppure, grazie a questo aggeggio, è stata salvata una vita. Ne parlammo [Ha salvato un uomo colpito di infarto durante una cena la ristorante: "Orgogliosi di lei dottoressa Elisabetta Franciosini" (perugiatoday.it)] elogiando la dottoressa Elisabetta Franciosini che lo aveva accortamente utilizzato per soccorrere un cinquantenne, colpito da arresto cardiaco durante una cena al ristorante in via Mazzini.

Sta di fatto che la scomparsa risale ai primi di agosto. E non c’è verso di sapere che fine abbia fatto quel presidio salvavita. La teca è ospitata sulla parete del Palazzo delle Poste di piazza Matteotti. Il coperchio di plastica è stato aperto per prelevare il defibrillatore al momento della necessità. Ma l’oggetto non è più stato rimesso al suo posto. Ci si domanda cosa impedisca di ricollocarlo dove stava. Chiediamo lumi a Carmine Camicia che, a quanto risulta dalla consultazione del sito del Comune di Perugia, è stato – è ancora? – referente del Progetto Cuore [Progetto cuore - Comune di Perugia].