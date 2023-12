INVIATO CITTADINO Piazza Grimana e dintorni. Ci molestano con gesti e parole

Raccontano: “Non siamo libere di sederci sulle panchine di piazzetta Puletti o in prossimità del campetto”.

Parlano alcune ragazze, studentesse universitarie in sede e fuori sede. Ma sono anche donne lavoratrici che, a fine giornata, si ritrovano su quei sedili o ai bordi del campo da basket per fare quattro chiacchiere, fumarsi in pace una sigaretta, tracciare il bilancio di una giornata di studio o di lavoro.

In zona staziona un piccolo gruppo di extracomunitari che le infastidiscono.

In che modo? Con provocazioni indesiderate e sguaiate: le chiamano, fischiano, accennano a versacci di natura sessuale, con la lingua e col corpo, fanno mostra di ostentare le parti intime.

Una situazione decisamente imbarazzante che le induce ad allontanarsi o rifugiarsi in un vicino bar.

Dicono: “Perché non possiamo farci i fatti nostri senza essere molestate?”.

Precisano che questi tizi girellano, fanno mossacce, ma non hanno – almeno fino ad oggi – posto in essere avances esplicite o allungato le mani.

Eppure dànno fastidio. Parecchio.

Ragion per cui si sono rivolte a dei ragazzi di loro conoscenza per chiedere aiuto. Ma non vogliono costituire un casus belli né indurre qualcuno ad usare maniere forti.

Dicono: “Basterebbe che qualche divisa si facesse vedere appena fa buio”.

Intendiamoci: non si tratta di fare niente di specifico, ma di mostrarsi in funzione deterrente.

Si dice, peraltro, che qualche soggetto di fresca provenienza si faccia vedere insieme a personaggi ben noti e che girellano tra Porta Pesa e via del Pasticcio, via del Melo e parcheggio Sant’Antonio, impegnati in attività che non sono proprio l’osservazione del panorama.

In più di un’occasione, i controlli dei carabinieri in questa zona [foto in pagina] riuscivano a tenere a bada e verificare i movimenti di soggetti sospetti.

Si dovrebbe dunque riprendere questa consuetudine.