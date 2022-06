INVIATO CITTADINO Quando il postino girava con la borsa… ma oggi quelle cassette rugginose vanno rimosse: ecco perchè...

Servivano quando il postino girava con la borsa… ma oggi quelle cassette rugginose vanno rimosse. Ve ne sono diverse in città. Stavolta segnalo quella all’imbocco superiore di via Calindri. Una cassetta dove si deponeva la corrispondenza. Il postino, dotato di chiave passepartout, apriva il box e prelevava il materiale per la consegna. Passava a più riprese per questi depositi, dato che la borsa non poteva contenere più di tanto materiale. Oggi questi contenitori sono dismessi, abbandonati e spesso rugginosi. Gli addetti hanno in dotazione delle vetture Panda o piccoli mezzi elettrici sui quali caricano tutta la corrispondenza da consegnare in giornata.

Ci si chiede cosa si aspetti a rimuovere queste ferraglie, dato che non sono utili né belle a vedersi. Peraltro, quello effigiato in pagina ha uno dei supporti superiori dissaldato. Col rischio che possa cadere a terra con esiti pericolosi per chi si trovi a passare. La conclusione è ovvia, perfino banale. Togliere di mezzo. Al più presto. Dire che inquinano il paesaggio è il minimo. Tutto sta a vedere a chi spetti il compito. Se alle Poste o al Comune. Ma il percorso potrebbe essere questo: il Comune mette in mora l’Amministrazione delle Poste. E, se non c’è riscontro, esegue il lavoro in proprio e addebita i costi a chi di dovere.