INVIATO CITTADINO Perugia, spunta un 'nuovo' negozio di frutta e verdura all’Elce

Nuovo negozio di frutta e verdura in via Annibale Vecchi, all’Elce. Una novità che sa di antico: si tratta, infatti, di un trasferimento del negozio posto poco più avanti, di fronte al Bar di Barbara Baglioni. Un’attività che vede dietro il bancone padre e figlio, sufficientemente esperti per aver tenuto bottega ormai da alcuni anni, e con un certo successo.

Il nuovo negozio occupa lo spazio che fu di un’immobiliare, a sua volta trasferita in sede viciniore. Numerosi i clienti, già fidelizzati, curiosi di vedere la nuova sede, più compatta della precedente. Fra i visitatori, i mastri tappezzieri (in foto coi titolari) Ivo Bisello e la figlia Fabiana, con negozio e laboratorio a pochi passi da lì. Una sede che andrà alla grande, anche in ragione del comodo parcheggio, proprio di fronte al negozio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Auguri di buone sorti commerciali all’attività che serve una zona popolosa di residenti e studenti che frequentano le Facoltà universitarie della Conca: Economia e Commercio, Giurisprudenza e altre. Anche perché, oltre a frutta e verdura, Claudio vende generi alimentari, detersivi e parecchio altro. Tanto che il brand dell’azienda suonava “Non solo frutta”. La nuova insegna non è ancora disponibile, ma una scritta cartacea recita “Il fruttarolo”.