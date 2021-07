INVIATO CITTADINO Consolidamento per terrazzo e struttura dell’immobile parrocchiale in viale Antinori

Consolidamento per terrazzo e struttura dell’immobile parrocchiale in viale Antinori. Un lavoro esemplare, una tecnica semplice e garantita. Un incremento di resistenza messo in opera dalla ditta Restaura che opera con rapidità e competenza. Sulla polivalenza di quel terrazzo ci siamo già soffermati [Elce, chiesa di San Donato: quel terrazzo diverrà prototipo di sport, cultura e socialità (perugiatoday.it)], così come sui lavori di consolidamento [INVIATO CITTADINO Fervono i lavori sul terrazzone della struttura parrocchiale di San Donato all’Elce (perugiatoday.it)]. Intanto, dopo la rimozione degli strati di carta catramata, ridotta all’ecce homo, si è proceduto con un lavoro di grande risultato.

Sono state infatti posizionate delle piastre di acciaio, fra loro collegate in senso longitudinale e trasversale. Insomma, un doppio legame per una doppia sicurezza. Gli elementi sono stati fissati direttamente alla struttura di cemento armato con perni, ancorati tramite resine ad alta resistenza. “Questa scelta consente di raddoppiare la portata a metro quadro”, dichiara un addetto. Che spiega: “Finora c’era una potenzialità di 200 kg a metro quadro. Adesso saliamo a 400 chili”. “Lo stesso procedimento del terrazzo – aggiunge – è stato attuato al piano inferiore”.

Ottima scelta, considerando che su quel terrazzo si potranno radunare numerose persone per attività, alle quali si dichiara apertissimo il parroco don Riccardo Pascolini. Il quale ha promesso all’Inviato Cittadino un sopralluogo per verificare lo stato dell’arte dei lavori. Si prospetta un’operazione di estremo interesse. Non semplicemente di natura immobiliare, ma di notevole rilevanza socio-culturale.