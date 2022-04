INVIATO CITTADINO Passetto del Monmaggiore. Ultimi ritocchi per un estremo make up. Recupera appeal uno scorcio di Perugia

Passetto del Monmaggiore. Ultimi ritocchi per un estremo make up. Recupera appeal uno scorcio di Perugia ad alto valore aggiunto. Ne abbiamo già parlato in una anticipazione esclusiva [Si disarma la zona più fotografata dell’acropoli. Passetto del Monmaggiore, Palazzo Abrugiato, Casa torre di via Fratti (perugiatoday.it)]. Siamo adesso all’ultimo atto del processo di risanamento integrale. Tanto che quel luogo straordinario ne esce – diceva Petrolini – “più bello e più superbo che pria”.

All’opera due restauratrici con le quali ci siamo simpaticamente confrontati. Sono professioniste della ditta Forma: Enrica Andrea Bagatta e Irene Snidero.

Hanno già proficuamente operato sulle vetrate della cattedrale e il Crocifisso del Ciburri. Opere che, come si ricorderà, non erano incluse nel bonus facciate e il cui intervento è stato pagato dall’‘impagabile’ industriale-filosofo del cachemire, Brunello Cucinelli. Enrica e Irene, provenienti da scuole di alta formazione, si muovono secondo i più aggiornati dettami della tecnica del restauro d’arte. Procedono alla stuccatura e spazzolatura degli interstizi tra la tessitura muraria fittile e quella lapidea bianco-rosa. Per ogni superficie utilizzando materiali acconci e procedendo ad un accorto adeguamento cromatico.

Il lavoro è vicino alla conclusione. Un bella sorpresa dentro l’uovo di Pasqua per i perugini e quanti si troveranno a passare per questo luogo carico di arte e di storia. Fissandone le immagini nella retina dell’occhio e nella memoria delle macchine digitali. Visione spirituale e identitaria. Indimenticabile.