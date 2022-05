INVIATO CITTADINO Parcheggio di S. Antonio. Come mi infischio del cartello e faccio come mi pare. Cattivo esempio di tanti, troppi utenti

Parcheggio di S. Antonio. Come mi infischio del cartello e faccio come mi pare. Cattivo esempio di tanti, troppi utenti. Il cartello recita (in pessimo italiano): “Sostare il veicolo con la parte anteriore rivolta verso il muro”. Quali le motivazioni? Non è difficile capirlo. Alle spalle di quel muro ci sono infatti delle residenze i cui abitanti – in caso di violazione del divieto – vengono letteralmente affumicati dai gas di scarico delle vetture. Con danni facilmente intuibili a carico delle persone: ultimi resistenti del centro storico. Da proteggere come “razza in estinzione”. Ricordo che quel cartello fu il frutto di un’accorta mediazione fra i residenti e il Comune di Perugia che all’epoca era socio della Società dei parcheggi (quote che fece malissimo a vendere, con danni economici e politici per la città!).

L’esperienza e la foto in pagina dimostrano come quel divieto venga regolarmente disatteso. Pare quasi che lo facciano apposta. Analfabetismo funzionale, distrazione, provocazione, voglia di infrangere i divieti? Senza indagare tanto sulle cause, basta la constatazione di un comportamento assai diffuso. Sta di fatto che c’è qualcuno che subisce ingiustamente le conseguenze di comportamenti sbagliati. Ovvero i residenti che respirano quei gas mefitici.

Ora il Comune di Perugia sembrerebbe non avere più voce in capitolo. Si dice che non si possono elevare sanzioni in uno spazio privato. Ma così non è. Se è vero che il sindaco è anche tutore dell’igiene e della salute pubblica. Dunque, si proceda a sanzionare gli inottemperanti. Lo richiedono la legge, il buon senso, il diritto alla salute. Se ciascuno fa come gli pare, salta tutto, si arriva all’Homo homini lupus. E questo non è

accettabile.