INVIATO CITTADINO Palazzo Manzoni-Alfani ridotto all’ecce homo. Giuseppe Rufo Ermini lo volle come fiore all’occhiello… oggi appassito

Palazzo Manzoni-Alfani ridotto all’ecce homo. Lo storico rettore Giuseppe Rufo Ermini lo volle come fiore all’occhiello… oggi appassito. Il “rettore del mattone” lo acquistò nel 1960, facendolo divenire sede della Facoltà di Lettere e Filosofia, come testimonia la scritta in lettere di bronzo. Quel luogo fu un prototipo di riuso intelligente e rispettoso. Ricordo quando il palazzo settecentesco venne messo sotto i ferri di ingegneri e architetti. Creazione dell’ascensore, recupero di parti ammalorate (dalle soffitte, dove si facevano le prove del gruppo teatrale La Fonte Maggiore, ai sotterranei).

E poi la grande lapide sulla destra della portineria, con la lunga iscrizione in latino umanistico, che di quel palazzo traccia la storia, redatta dal grande grecista Aristide Colonna, Maestro di tanti di noi (Hoc vetustum palatium…. Iosephus Ermini, Rector Magnificus, Litterarum et Philosophiae Facultati dignissimam adsignavit sedem). E le sue scuderie, ex officina concessionaria Fiat Gelsomini, oggi divenute sede della Biblioteca Umanistica interdipartimentale dell’Università di Perugia.

A distanza di tanti anni, quel palazzo marca visita. Sono stati effettuati interventi d’urgenza a seguito di problemi sorti ex abrupto. Ma è giunto il momento di porre mano a una messa in sicurezza e sanificazione generale. Il degrado è sotto gli occhi di tutti. Le finestre con architravi spezzati e puntelli “provvisori” (che stanno lì da anni!) sono una visione mortificante. Ringhiere rugginose, travertini anneriti, paramenti murari frantumati. Lo scudo con le icone del Grifo e di Ercolano, stemma dello Studium, ormai illeggibile.

E (ma questo è affare del Comune!), come non ricordare, la pavimentazione della piazza in lastre di pietra colpevolmente affogate nel catrame? Si ponga mano alla sanificazione e messa in sicurezza di Palazzo Manzoni-Alfani. Si prosegua il marciapiedi, secondo le linee di quello adiacente del teatro. Si restituisca onore e dignità al nostro passato. Per avere un futuro.