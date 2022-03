INVIATO CITTADINO Meno emissioni, più natura. Il brand dei nuovi pullman in servizio a Perugia

Meno emissioni, più natura. Il brand dei nuovi pullman in servizio da qualche giorno in città. Si tratta di mezzi a doppia alimentazione: elettrica e gasolio. Portano sulla fascia laterale il disegno di una grossa presa elettrica a indicare il vantaggio di quel tipo di alimentazione. Mezzi di ultimissima generazione, confortevoli e silenziosi. L’acquisto rientra nel progetto di rinnovo del parco mezzi con un occhio di riguardo all’aspetto ambientale.

Sono molto confortevoli e silenziosi. Quello che ci vuole, oggi più che mai. Lo scatto in pagina è stato effettuato in piazza Cavallotti dove il bestione si è mosso non senza qualche difficoltà legata all’ingombro della strumentazione e delle impalcature utilizzate per la manutenzione della facciata dell’Isola della Cattedrale che dà sull’antica piazza degli Aratri.