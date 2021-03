INVIATO CITTADINO Le bandiere all’esterno del Conservatorio musicale Morlacchi sono sbrindellate

Le bandiere all’esterno del Conservatorio musicale Morlacchi sono sbrindellate. Occorre intervenire. Ce ne dà notizia l’attore, performer e scrittore Mirko Revoyera, allegando in social anche la foto che proponiamo in pagina. Siamo in piazza Annibale Mariotti, rione di Porta Eburnea. Quali che siano le ragioni per le quali questi gloriosi vessilli sono così ridotti, certo è che non risulta dignitoso, per una scuola di alta formazione, fornire un’immagine così indecorosa.

Numerosi i commenti che puntano tutti nella stessa direzione: stigmatizzare quella che appare come una colossale negligenza. Gli interlocutori del social giocano a individuare il termine con cui designarla: sbrenciolata, sbrindellata. Comprese le varianti dialettali. A chi propone di ricomprarla da parte dei cittadini, risponde Aurelia Blasa Iurilli: “Stracciato il senso di patria: molto metaforico. Verdi sarebbe andato se tutte le furie, altro che comprargliele!”. E Revoyera: “Tu immagina Puccini. Che incazz***ra, con quel caratterino”.

Tanto varrebbe, in attesa della sostituzione, toglierle di mezzo. Sarebbe certamente più decoroso. Europa e Italia accomunate da una crisi esistenziale. A far capo dalle bandiere.