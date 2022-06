INVIATO CITTADINO La scomparsa improvvisa di Pino Caputo. Il ricordo dell’amico Alfiero Toppetti, attore caro a Pupi Avati e a Raffaella

La scomparsa improvvisa di Pino Caputo. Il ricordo dell’amico Alfiero Toppetti, attore caro a Pupi Avati e a Raffaella. “Ci eravamo lasciati da meno di mezz’ora”. “Ci vedevamo tutte le mattine, andavamo al bar e ci facevamo un giretto, commentando i fatti del giorno e ricordando figure e fatti di ieri e di oggi”, esordisce Alfiero. Che precisa: “Ci conoscevamo da tanti anni, fin dai tempi in cui suo padre si compiaceva per questo ragazzo, bravo in Accademia e di sicuro avvenire”. “Quel giorno maledetto in cui ci ha lasciato, nulla lasciava presagire quella fine imminente”.

“Anche quella mattina – ricorda l’attore assisiate – tutto era andato secondo il consueto rituale. Caffè al bar, chiacchiere, promessa di rivedersi nella mattinata seguente, perché Pino doveva saltare il pomeriggio, causa un impegno”. Aggiunge: “Lo avevo accompagnato a casa un po’ prima del solito. Anzi: ricordo perfettamente che era stato lui a guidare la mia macchina. È sceso davanti a casa alle 10:30 precise. Lo dico perché lo abbiamo costatato insieme”. “Poi, alle 12:10 la telefonata con la ferale notizia. Anzi: il fratello Franco non me l’ha data subito, ma mi ha invitato a passare da casa. Cosa che ho fatto immediatamente”.

Con sconforto: “Lo hanno trovato in bagno poco dopo che ci eravamo lasciati. Il medico dice che sarebbe morto tra le 10:30 e le 11:00. Vale a dire, una ventina di minuti dopo che ci eravamo salutati”. Conclude: “Per me è un dolore grande. Pino era buono, generoso con tutti. Pensa che, per aiutare gli amici, faceva una telefonata a pezzi grossi del mondo politico, suoi ex compagni di Accademia di Modena. Otteneva quello che serviva e non voleva che gli pagassero nemmeno un caffè”. Riflette: “Pino lascia un vuoto grande nella comunità e nel cuore degli amici. Che sono tanti”.