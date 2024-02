INVIATO CITTADINO Incrocio Canneto-Capocavallo. L’incidente è all’ordine del giorno

Dicono: “Qualcosa si dovrà pur fare. Non è accettabile che per un punto così pericoloso non si trovi una sistemazione che metta in sicurezza”.

I fatti giustificano ampiamente la richiesta.

La scansione degli incidenti è almeno mensile. Considerando che alcune cose di piccola entità non entrano nel conteggio.

Una rotonda indispensabile. La soluzione potrebbe essere – dicono – quella della rotatoria.

Ma la cosa prosegue nell’indifferenza generale.

La dinamica è sempre la stessa. Sarebbe tempo – anzi, è già passato da un pezzo – che le amministrazioni aventi competenza si incontrino e decidano il da farsi.

Si parla di un accordo che dovrebbe cointeressare i Comuni di Perugia e Corciano e la Provincia.

Che si decidano al più presto.

Se ne lamentano reiteratamente gli abitanti e tutti coloro che sono stati coinvolti da vari incidenti.

Anche oggi sono intervenute due ambulanze e un camion vedetta dei Vigili del Fuoco.

Due i veicoli coinvolti in scontro frontale. Due le persone rimaste ferite.

“Così – dicono – non si può andare avanti”. Impossibile da loro torto.

(Foto esclusive)