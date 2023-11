INVIATO CITTADINO Incendiato un camper di lavoro di una unità di strada di Borgorete

Hanno agito durante la notte. Non si sa per scopo puramente vandalico o (come sospetta qualche operatore) per vendetta.

Sta di fatto che il camper di servizio (foto esclusive in pagina) è stato incendiato.

Annerite dal fumo della combustione anche serrande e finestre dell’edificio ai piedi del quale il mezzo era parcheggiato.

Siamo in via Enrico dal Pozzo, al pianterreno di dove c’era il Repartino.

Sconcerto tra gli educatori componenti del gruppo che presta servizio.

Si tratta di un mezzo che fa capo alla cooperativa Borgorete.

Il concetto di “bassa soglia” (in Europa anche “drop in”) è ispirato ai principii della sanità pubblica e di riduzione del danno. Il servizio è indirizzato a persone in estrema difficoltà.

Obiettivo primario è quello di prevenire rischi sanitari legati all’abuso di sostanze. Ma, in certi casi, la soglia, intesa come ostacolo, è legata anche a problemi di carattere relazionale.

Il centro di Accoglienza a Bassa Soglia nasce nell’aprile del 2000 per volontà del Comune di Perugia, attualmente è un servizio dell’Usl Umbria 1, che fa riferimento al Ser.T.

È gestito dalla cooperativa sociale BorgoRete. Il Cabs svolge diverse attività: in primo luogo ha un banco alimentare, ma sopperisce anche ad altre esigenze di base. In un quadro di lotta alla marginalità.

In via Enrico dal Pozzo il CABS Centro di accoglienza presta servizio Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle 9:00 alle 12:30.

Al momento in cui scrivo, un operatore si sta recando in sede opportuna per presentare denuncia.