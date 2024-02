INVIATO CITTADINO Imbocco superiore di Via Cartolari, zona transennata

Ce lo segnala una residente di prossimità costretta a transitare per quel punto.

Zona transennata in aderenza all’edificio contrassegnato dal civico 1 di via Cartolari. Siamo in contiguità col locale Verace.

Si raccomanda la prudenza. Specie con questo vento fortissimo che potrebbe assecondare l’ulteriore distacco di materiali lapidei o cementizi.

Poco prima dello slargo, all’intersezione tra via Alessi e via Cartolari. Luogo in cui, nella bella stagione, vengono posizionati tavolini all’aperto. Tanto che vi sono stati collocati degli archetti metallici per evitare l’invasività del parcheggio abusivo.

Dalla giornata di ieri è stata rilevata la caduta di frammenti. Circostanza segnalata a chi di dovere.

Tanto che si è deciso di apporre transenne e un cartello che avvisa del potenziale pericolo.

Insomma: girare al largo, per evitare soprese sgradevoli.